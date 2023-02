Pod vplivom alkohola silovito trčil v betonski zid

Včeraj, ob 18.30, je 25-letni voznik osebnega avtomobila zaradi sunkovitega speljevanja pri Osnovni šoli Koper izgubil nadzor nad vozilom in trčil v betonski zid.

25-letni državljan BiH z začasnim prebivališčem v Sloveniji je najprej trčil v robnik, nakar ga je odbilo čez kolesarko stezo in pločnik, kjer je končal v betonskem zidu. Voznika so policisti preizkusili z alkotestom, ki je pokazal kar 1.08 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje, sledi tudi obdolžilni predlog.