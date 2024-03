Pod vplivom alkohola zapeljal na pločnik in se po trčenju prevrnil na bok

Koprski policisti so včeraj ob 13.05 posredovali v Kosezah pri Ilirski Bistrici, kjer se je pripetila prometna nesreča. Ugotovili so, da je 40-letnik z osebnim avtomobilom peljal iz Dolenj proti Ilirski Bistrici. Ko je pripeljal v Koseze, je zapeljal desno na pločnik in trčil v obcestno ogledalo. Po trčenju je vozilo odbilo nazaj na vozišče, kjer je obstalo na levem boku, voznik pa je ostal ukleščen v njem. Iz razbitin so ga izvlekli gasilci PGD Ilirska Bistrica. Opravili so alkotest, ki je pokazal rezultat 0,93 mg/l alkohola. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v SB Izola. Odredili so tudi strokovni pregled, in sledi obdolžilni predlog, so sporočili policisti.