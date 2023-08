Podrl žensko na električnem skuterju z malčkom

V krožišču blizu izolskega avtokampa se je danes okoli 13.30 zgodila nesreča, v kateri se je huje poškodovala voznica električnega skuterja, poročajo Primorske novice. Po ugotovitvah policije je nesrečo v krožišču povzročil 52-letni voznik avtomobila, doma iz Ljubljane, ki je trčil v 27-letno voznico električnega skuterja, prav tako iz Ljubljane. Na kraj nesreče so prihiteli reševalci, policisti in koprski poklicni gasilci, ki so zavarovali območje. V nesreči se je voznica električnega skuterja, ki je v kengurujčku peljala tudi malčka, predvidoma huje poškodovala. Zlomila naj bi si gleženj. Policisti bodo proti vozniku ukrepali, ko bo potrjena teža poškodb mlade voznice skuterja.