Pogasili požar na Koku

Policisti in policistke gozdarske policije iz postaje na Trbižu so danes zjutraj in zgodaj popoldne gasili gozdni požar na Koku, na nadmorski višini približno 1500 metrov, v občini Naborjet - Ovčja vas.

Požar se je po vsej verjetnosti vnel zaradi strele. Gašenje je koordinirala civilna zaščita, pri njem pa je sodeloval tudi helikopter za gašenje. Požar so pogasili tudi po zaslugi vremenskih razmer, saj je na tistem območju začelo deževati. Jutri bodo policisti gozdarske policije poskrbeli za saniranje območja požara.