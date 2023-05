Cene pogonskih goriv na Hrvaškem so že več tednov med najnižjimi v Evropi in bodo to tudi ostale po manjši spremembi, ki jo je za nadaljnje dvotedensko obdobje določila hrvaška vlada. Cena bencina ostaja od danes nespremenjena, dizelsko gorivo pa se je podražilo za cent. Vozniki bodo tako morali za liter bencina na Hrvaškem odšteti 1,32 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,24 evra.