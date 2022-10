Pogrešajo 32-letnika

V Buttriu na Videmskem je stekla iskalna akcija za 32-letnim moškim, ki ga pogrešajo od srede zvečer. Za njim so se izgubile vse sledi. Na delu so prostovoljci Občine Buttrio in iz Manzana, ki so postavili bazni tabor ob tamkajšnjem športnem igrišču, gasilci in varnostni organi ter prostovoljci civilne zaščite.

Medtem se v Tolmeču nadaljuje obsežna iskalna akcija za 81-letnim moškim, ki ga prav tako pogrešajo od 5. oktobra. Območje sta včeraj med drugim preletavala dva helikopterja, reševalci pa uporabljajo tudi drone, toda iskanje je bilo do današnjega jutra neuspešno.