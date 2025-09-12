Pogrešajo 78-letnika iz okolice Sežane

Policijska postaja Sežana je v četrtek, 11. septembra, nekaj pred 21. uro prejela prijavo o pogrešanem 78-letnem Milanu Grmeku iz okolice Sežane. Omenjeni je okrog 19. ure odšel od doma, nato so se za njim izgubile vse sledi. Oblečen je bil v kratke hlače in kratko majico, nad njo je imel karirasto srajco, obut je bil v natikače.

Vse, ki bi ga kje opazili ali imajo kakršnokoli informacijo o njem, policisti prosijo, da jim to čim prej sporočijo na 113, na najbližji policijski postaji ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.