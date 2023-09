Pogrešane mlade rokometaše Burundija našli v Belgiji

Pogrešane mlade rokometaše Burundija, ki so izginili med svetovnim kadetskim prvenstvom na Reki, so te dni našli v Belgiji. Tam so zaprosili za mednarodni azil, poroča časopis La voce del popolo.

Hrvaška policija jih je iskala od četrtka, 10. avgusta. Nazadnje so jih videli dan prej popoldne v študentskem domu na Reki, kjer so bivali. Najstniki so se na Hrvaškem kot člani burundske rokometne reprezentance udeležili svetovnega kadetskega prvenstva v rokometu, ki je med 2. in 13. avgustom potekal tudi na Reki. Iz reškega študentskega doma so v sredo, 9. avgusta, okoli 15.30 odšli neznano kam.