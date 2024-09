Pogrešanega 33-letnika še vedno iščejo na območju Triglava

Gorski reševalci in policisti so v nedeljo na območju Triglava nadaljevali iskanje 33-letnega Kyla VerHoefa iz ZDA, so sporočili s policijske uprave Kranj. Pogrešanega na sicer izredno zahtevnem terenu še niso našli. Policisti so znova pozivali k veliki previdnosti v visokogorju, ki je v nedeljo manjkala marsikateremu obiskovalcu gora.

Pohodnika, ki se je na območje Triglava odpravil 14. septembra, so v nedeljo začeli iskati okoli 8. ure v Krmi. Pregledali so širše območje Triglava z vsemi dostopnimi potmi in melišči. Iskanje, v katerem je sodelovalo 30 ljudi, so zaključili popoldan.

»Razmere na terenu nad Planiko in Kredarico so bile izredno zahtevne,« so zapisali v sporočilu za javnost. Na mnogih nevarnih in izpostavljenih predelih je še sneg, ponekod pod snegom je led. Tudi poti brez snega so zaradi taljenja snega večinoma mokre in spolzke.

Pod stenami Triglava je tudi veliko globokih brezen, med katerimi so nekatera prekrita s snegom, kar je zelo nevarno za pohodnike, ki se ne držijo markiranih poti, so opozorili.

Poleg gorskih reševalcev Mojstrana, Bohinj, Kranjska gora, Radovljica in Rateče so v iskanju sodelovali tudi policisti gorske policijske enote, policisti vodniki službenih psov in posadka policijskega helikopterja z ekipo za reševanje v gorah.

Pogrešani Kyle VerHoef s prebivališčem v Budimpešti naj bi bil oblečen v oblačila sivo zelene barve, ima kratke rjave lase in nahrbtnik, ki je najverjetneje modre barve. Njegovo vozilo so našli na območju doline Krma.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pohodniku ali ga videli, policisti prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranjska Gora na številko (04) 582 07 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.