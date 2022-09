Pogrešanega pohodnika našli mrtvega

V kraju Montereale Valcellina so danes zjutraj pogrešanega 67-letnega pohodnika, za katerim se je včeraj izgubila vsakršna sled, reševalci našli mrtvega. Pristojne oblasti so obvestile svojce.

Pri iskanju je od včeraj sodelovalo več kot dvajset ljudi, med njimi prostovoljci civilne zaščite, gorski reševalci, gasilci, karabinjerji in finančni policisti. Iskali so ga tudi z dronom. Moški se po običajnem dnevnem sprehodu po okoliških krajih ni vrnil domov. Iskali so ga na območju med gorama Spia in Castello, kjer je več gozdnih poti, iskalno akcijo pa je oviralo bujno rastlinstvo.