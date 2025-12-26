Pohodnico so s helikopterjem reševali v snežnem metežu

24. decembra so morali gorski reševalci s Predela v snegu reševati 53-letno pohodnico, ki se je spodrsnila na ravnokar zasneženi poti v Zajzeri, v Občini Naborjet - Ovčja Vas. V padcu se je pohodnica močno udarila v ramo, nato se je zatekla v kočo Pellarini, od koder je poklicala na pomoč.

Zaradi sneženja gorski reševalci sprva niso bili v stanju vzleteti s helikopterjem, zato se je poti po Zajzeri ena ekipa lotila peš. Tekom popoldneva se je nebo malenkostno zjasnilo, zato je helikopter z zdravnikom le odletel proti koči. Tam je tudi za kratek čas obtičal, saj se je vreme spet poslabšalo.

Vreme se je potem ponovno izboljšalo, zato je gorskim reševalcem le uspelo evakuirati ponesrečeno pohodnico s helikopterjem. Gospo so odpeljali v bolnišnico v Tolmeč. Ekipa reševalcev, ki se je proti koči napotila peš, pa se je morala pozno popoldne vrniti po isti poti.