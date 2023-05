Pohodnik obležal brez zavesti

Gorski reševalci, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so včeraj popoldne ob 13.30 posredovali na Krnem dolu v občini Kluže, kjer je 63-letnega pohodnika na gorski poti 625 obšla slabost. Ko je hodil z ženo, je padel in obležal na tleh brez zavesti. S helikopterja so se spustili reševalci, ki so mu na kraju nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo in so ga stabilizirali. Naložili so ga na nosilo in ga z vitlom potegnili na helikopter. Na Žlebeh ga je pričakalo reševalno vozilo, kjer ga je pregledal zdravnik. Nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Ženo so pospremili v dolino ostali reševalci.