Gorski reševalci iz Gumina in reševalci finančne policije so včeraj popoldne posredovali na krožni poti okoli gore Glemine na stezi Troi dai Cincent, kjer sta se izgubila pohodnika, stara okrog 50 let, oba iz Vidma. Zašla sta s poti in obstala na nevarnem območju, od koder nista mogla več naprej. Reševalci so ju dosegli po dobri uri hoje. Pospremili so ju na stezo, od koder so krenili v dolino.