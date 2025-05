Pojavljale se bodo močne nevihte z nalivi

Ob jutrišnjem (četrtkovem) poslabšanju vremena sta Arso in civilna zaščita iz FJK objavila rumeno opozorilo. Arso od 7. ure do polnoči opozarja tudi jugozahod države pred nevihtami in močnejšimi krajevnimi nalivi, od 10. do 23. ure pa tudi pred okrepljenim vetrom.

Civilna zaščita iz FJK pa za jutri od 6. ure do polnoči celotno deželo razen Tržaške opozarja pred plohami in nevihtami, ki se bodo čez dan pojavljale večkrat. Padavine bodo obilne v Alpah in v nižinah, zelo obilne v predalpah, zmernejše pa ob morju, so zapisali. Ob morebitnih posameznih stacionarnih nevihtah bodo lahko v kratkem času padle obilne količine dežja tudi v nižinah, še opozarjajo.

Jutri bo naše kraje prešla solidna hladna vremenska fronta, ki prinaša večji zalogaj padavin in nato ohladitev.

V petek bo sprva še oblačno in se bodo ponekod pojavljale poslednje padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihala bo burja, temperatura se bo spuščala.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno. V soboto bo pihala šibka do zmerna burja. Zlasti noči bodo za ta čas kar hladne. Najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 22 ali 23 stopinj Celzija.