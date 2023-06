Poklon slovenski družini in ostalim žrtvam nesreče

V kraju Castelpagano v občini Apricena v pokrajini Foggia (Apulija) so odkrili ploščo v spomin na žrtve strmoglavljenja helikopterja lanskega novembra. V nesreči je umrlo vseh sedem potnikov, med njimi štirje člani slovenske družine in sicer Boštjan Rigler, njegova žena Mateja Curk Rigler in njuna otroka Jon in Liza. V nesreči so izgubili življenje tudi pilota helikopterja Luigi Ippolito in Andrea Nardelli ter zdravnik Maurizio De Girolamo, zdravnik službe za hitro pomoč 118 na Tremitskih otokih.

Helikopter družbe Alidaunia je prihajal s Tremitskih otokov in je bil namenjen v Foggio. Posebna tehnična komisija naj bi v kratkem objavila izsledke ekspertize o vzroku nesreče, ki jo je naročilo tožilstvo. Vremenske razmere so bile takrat zelo slabe.

Ploščo na kraju nesreče je postavila domača občinska uprava, ki jo je zastopal župan Antonio Potenza. Poleg sorodnikov žrtev in zastopnikov oblasti (med njimi predstavništvo občine Tremiti) se je odkritja udeležil tudi slovenski veleposlanik v Rimu Matjaž Longar. Zahvalil se je pobudnikom plošče ter vsem, ki so stali ob strani sorodnikom ponesrečencem ter sodelovali pri zelo zahtevni reševalni akciji, ki je bila žal neuspešna.