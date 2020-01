Pokopal ga je traktor

Prelogah v občini Slovenska Bistrica je v nesreči umrl 70-letni Mariborčan, ki ga je pod seboj pokopal traktor. Nesreča se je zgodila že v ponedeljek popoldne, pokojnega pa so našli šele v torek, so naknadno sporočili iz Policijske uprave Maribor. Na traktorju ni bilo varnostnega loka, voznik je umrl na kraju nesreče.

V ponedeljek popoldne je 70-letnik na traktorsko prikolico naložil drva in odpeljal po gozdni cesti. Ko je pripeljal do strmega pobočja, je traktor spredaj privzdignilo, najverjetneje zaradi teže prikolice, in ga obrnilo prek osi nazaj. Voznik je v nesreči umrl.

Našli so ga v torek. Gasilci so kraj dogodka zavarovali, traktor dvignili in izpod vozila potegnili preminulega voznika ter ga predali reševalcem. Na vozilu so odklopili akumulator ter nevtralizirali nekaj izteklega goriva, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Policisti niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, pristojnemu tožilstvu bodo podali poročilo, so še zapisali na policiji.