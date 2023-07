Poletna šola za arhitekte v obliki pohoda

»Podnebne spremembe imajo posledice za vse nas in nimajo ozira za meje ali jezike.« Pod tem motom se bo čez nekaj tednov, konec avgusta, 27 študentov urbanistike, biologije in zemljepisa podalo na poletno šolo v inovativni obliki. V teku dveh tednov se bodo podali na pohod v več etapah med Novo Gorico in Piranom. Med poučnim podvigom bodo preučili posledice podnebnih sprememb v edinstvenem kontekstu Krasa in Istre.

Poletno šolo prireja urbanistična mreža Il laboratorio del cammino, ki hojo dojema kot »sredstvo, ki lahko postane ustanova«. Hoja, sprehodi, »počasno« spoznavanje območij omogoča urbanistom, da »resnično poznajo območja in jih utemeljeno upravljajo«, kot nam je zaupal raziskovalec Massimiliano Granceri Bradaschia. Tržačan, ki raziskuje in poučuje na Univerzi IUAV v Benetkah, je med pobudniki in organizatorji šole, ki prireja pohodniške poletne šole od leta 2017.

Letos pa so izbrali Kras. Pretekli vikend je na Univerzi v Camerinu v Markah potekal pripravljalni tečaj za študente. Čez tri tedne, 21. avgusta, pa se bodo zbrali v Novi Gorici in pričeli z odkrivanjem tukajšnje stvarnosti. Granceri Bradaschia je poudaril, da je ozemlje med Goricama in Piranom edinstveno in idealno za predstavitev nevarnosti, ki nam pretijo. 27 študentov, večinoma italijanskih univerz, nekaj pa jih je tudi iz partnerske univerze LAUD/Bilkent iz turške prestolnice Ankare, bodo vsako jutro prehodili 10 do 15 kilometrov, popoldne pa delali. Hoja bo namreč raziskovalna, študentje bodo opazovali in se pogovarjali z raznimi lokalnimi akterji in deležniki. V popoldanskih urah bodo predelovali svoje izsledke o podnebnih spremembah. Med dvotedenskim pohodom se bodo srečali s kmeti, agronomi, vinarji in upravitelji. Delo in počitek pa bosta potekala v bolj rustičnih nastanitvah, večinoma v šolskih in vaških telovadnicah