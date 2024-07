Pogačar strl Vingegaarda za 13. zmago na Touru

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 14. etape dirke po Franciji. Na trasi od Pauja do vrha na Pla d'Adetu (151,9 km) je v zadnjih petih kilometrih napadel in strl Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike). Ciljno črto je prečkal 39 sekund pred dvakratnim zaporednim zmagovalcem Toura.

To pomeni, da je v skupnem seštevku Pogačar še povišal prednost pred zasledovalci. Zdaj ima 1:57 minute prednosti pred Dancem, ki je s tretjega skočil na drugo mesto. Na tretje je padel danes tretjeuvrščeni v etapi, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki zdaj zaostaja 2:22 minute.

Pogačar je za 79. zmago v karieri in že 13. etapno na Touru napadel slabih pet kilometrov pred ciljem in se takoj odpeljal Dancu ter Belgijcu. Sprva sta še ostajala relativno blizu, v zadnjem delu pa je slovenski as prednost občutno povečal.

Ciljno črto je v etapi s kar 4000 višinskimi metri in tremi zahtevnimi klanci prečkal 39 sekund pred Vingegaardom in 1:10 minute pred Evenepoelom.

V etapi je dolgo trajalo, da se je v ospredju vzpostavila številčna ubežna skupina, ki je bila po godu Pogačarjevim emiratom. Ti so ves čas prežali na morebitne nevarne selitve na celo dirke in pazili predvsem na člane zasedbe Visma-Lease a Bike.

Ekipa emiratov je tako rekoč vso etapo stopnjevala ritem in preprečevala napade na klancih. Tudi do zadnjega do Pla d'Adeta (10,6 km/7,9 %) je prišla na čelu glavnine in le dobro minuto za vse manjšim številom ubežnikov.

Na prvem zaključnem klancu letošnjega Toura so emirati v napad poslali Britanca Adama Yatesa, v ozadju pa so morali drugi loviti kolesarja Pogačarjeve ekipe. Pet kilometrov pred vrhom je napadel tudi Pogačar in se odpeljal tekmecem.

Lovila sta ga Vingegaard in Evenepoel, Pogačar pa se je priključil Yatesu, skupaj pa sta nekaj časa narekovala ritem proti vrhu vzpona, nato pa je Pogačar proti cilju kolesaril sam.

Vingegaard je znova skušal na tempo loviti Pogačarja in se odpeljal Evenepoelu, a do Slovenca v ospredju ni mogel. Še več, v zadnjem, bolj položnem delu klanca je še bolj izgubljal.

V nedeljo bo na sporedu še druga zahtevna etapa v Pirenejih. Trasa 15. etape bo kolesarje peljala od Loudenviella do Plateau de Beilla (197,7 km) s kar 4800 "višincev".