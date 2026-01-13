Policijske vrste v FJK se bodo okrepile

V deželo Furlanijo - Julijsko krajino v prvih treh mesecih letošnjega leta prihaja 143 novih policistov. Kot je sporočil deželni odbornik za varnost Pierpaolo Roberti, jih bo največ namenjenih mejni policiji, kjer bo skupno razporejenih 124 uslužbencev. V Trstu bo policijske vrste okrepilo skupno 78 novih uslužbencev, od katerih jih bo 59 delovalo v vrstah mejne policije, preostali pa bodo razporejeni na kvesturo, prometno in poštno policijo ter policijsko šolo. Na Goriškem bo mejno policijo okrepilo 44 novih policistov, na Videmskem pa 21.

Kadrovska okrepitev je po besedah odbornika Robertija ključna za vzdrževanje in krepitev nadzora na mejnih prehodih, ki se izvaja zaradi začasne prekinitve schengenskega sporazuma.