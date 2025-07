Policisti iščejo voznico skiroja, ki je v Kopru trčila v kolesarko

Koprski policisti iščejo voznico e-skiroja, ki je v Kopru na kolesarski stezi pri zdravstvenem domu na Bonifiki 3. julija ob 11. uri trčila v kolesarko. Kolesarka se je huje poškodovala in so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili poškodbo glave. Voznica skiroja pa je kraj nesreče zapustila še pred prihodom policistov.