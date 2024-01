Policisti so prestregli voznika brez vozniškega dovoljenja

Danes ob polnoči so policisti pri Ostrožnem brdu, po predhodno pridobljeni informaciji o nezanesljivi vožnji, ustavljali osebni avtomobil, ki na znake ni ustavil in je pospešeno peljal naprej.

Z modrimi rotacijskimi lučmi in zvočnim signalom so zapeljali za njim.

Zavil je na makadamsko pot in zatem s sunkovitim zaviranjem ustavil vozilo. 37-letni voznik v postopku ni hotel sodelovati, zavrnil je preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled. Poleg tega ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja in registrske tablice ne pripadajo vozilu, ki ga je peljal, vozilo pa ni registrirano.

Vozilo so mu zasegli in vozniku odredili pridržanje, sledi mu obdolžilni predlog in plačilni nalog za več kršitev (po 107/12, 16/5, 27/9, 45/8 ZPrCP po 56/8 ZVoz in po 25/6, 34/2 ZMV).