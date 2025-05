Politična kriza v deželni vladi FJK

V deželni vladi Furlanije-Julijske krajine je izbruhnila politična kriza. Odborniki iz vrst Lige, liste Fedriga in stranke Naprej, Italija so namreč vrnili pooblastila v roke predsednika Massimiliana Fedrige. Do krize je navidez prišlo zaradi nekaterih spornih izjav ministra za deželna vprašanja Luce Cirianija v zvezi s pordenonsko bolnišnico, v resnici pa dogajanja razkrivajo nesoglasja med desnosredinskimi zavezniki v zvezi s tretjim mandatom Fedrige, ki mu stranka Bratov Italije v Rimu in Trstu odločno nasprotuje.

Prav danes naj bi rimska vlada, ob nasprotovanju Lige, vložila pritožbo na ustavno sodišče zoper tretji predsedniški mandat v pokrajini Trento. Kaj se bo zgodilo sedaj, je težko napovedovati. Zavezniki se bodo najbrž pobotali, obstaja pa tudi možnost nepričakovanih zapletov, ki znajo poglobiti nesoglasja v desnosredinski koaliciji in pripeljati celo do predčasnih volitev. Ta scenarij je sicer malo verjeten, čeprav je politika lahko tudi zelo neprevidljiva.