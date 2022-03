Politični potres na Južnem Tirolskem

Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP) usmerja oblastniška skupina, ki se je nazadnje spravila tudi na predsednika bocenske pokrajine Arna Kompatscherja. Knjiga južnotirolskih novinarjev Cristopha Franceschinija in Artura Oberhoferja Freunde im Edelweis (Prijatelji v planiki), ki razkriva vse prej kot prijazne odnose med voditelji SVP, je v stranki in v bocenski pokrajini sprožila politični potres. Kompatscher je odstavil pokrajinskega odbornika Thomasa Widmanna, opozicija v pokrajinskem svetu pa zahteva predsednikov odstop ter predčasne volitve.

Franceschini in Oberhofer sta knjigo, ki je v nemščini izšla pri založbi Arob, napisala na osnovi telefonskih prisluhov bocenskega tožilstva v zvezi s poslovanjem avtobusnega podjetja SAD. Iz dokumentov, ki jih je kdo s sodišča ali kdo od odvetnikov posredoval novinarjema, izhaja, da v SVP deluje skupina, ki je v zadnjih letih pogojevala razpise za javna naročila in obenem usmerjala pokrajinska finačna sredstva. To oblastniško omrežje je imelo lovke v strankinih vrhovih in njenih krajevnih organih.

»Kompatscher je doslej najslabši predsednik pokrajine,« večkrat odmeva v telefonskih pogovorih vpletenih v afero, v kateri se pogostoma pojavlja odstavljeni Widmann. Ob neki priložnosti je predsedniku očital »celo vrsto svinjarij«, in sedaj se čudi, da ga je Kompatscher odstavil, ker sam ni hotel odstopiti.