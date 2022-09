Polpriklopnika sta vozila brez vozniške

Na mejnem prehodu Starod so policisti za volanom dveh polpriklopnikov prestregli tovornjakarja brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Prvega so ustavili 14. septembra. Šlo je za 41-letnika, državljana Bosne in Hercegovine, ki je vozil tovornjak slovenskih registrskih tablic. Drugega so odkrili včeraj. 57-letnik, državljan Hrvaške, je vozil tovornjak hrvaških registrskih tablic.

Oba tovornjaka so policisti zasegli in zoper kršitelja podali obdolžilni predlog. Zoper slovensko podjetje so uvedli postopek z izdajo odločbe o prekršku, hrvaškemu podjetju pa je bil izdan plačilni nalog v višini 4.000 evrov.

Na mejnem prehodu Starod so policisti letos že zaznali kar 250 kršitev, medtem ko jih je bilo lani v celem letu 160. Gre predvsem za kršitve prekoračene skupne mase vozila in za nespoštovanja omejitev vožnje po cesti, kjer je vožnja tovornih vozil omejena le na lokalni promet, so sporočili.