Pomembno priznanje za slovenskega strokovnjaka

Slovenski pravnik in sociolog Dejan Valentinčič je novi generalni sekretar organizacije Europeans Throughout the World - ETTW, ki povezuje nevladne organizacije diaspor iz vse Evrope. Valentinčič je nasledil Danca Steena Illeborga. Novi predsednik te mednarodne organizacije je malteški diplomat Raymond Xerri, ki je »štafetno palico« prevzel od nekdanjega francoskega senatorja Pierra Yves Le Borgna. Valentinčič, ki je bil svoj čas državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, je bil pred tremi leti kot prvi Slovenec izvoljen v upravni odbor ETTW. Zelo dobro pozna razmere v slovenski manjšini v Italiji, s katero se tudi strokovno ukvarja.

Osnovni namen ETTW je prizadevanje pred evropskimi institucijami za ugodno obravnavo pripadnikov diaspor. Ukvarja se med drugim tudi s čezmejnim priznavanjem univerzitetnih diplom (vprašanje, ki je relevantno tudi za Slovence v Italiji), ter vozniških dovoljenj, kar v mnogih državah še vedno predstavlja veliko težavo. Nadalje si organizacija prizadeva za izvajanje volilne pravice, v zadnjem času spremlja tudi vprašanje priznavanja istospolnih porok med državami članicami EU.