Ponedeljek edini dan brez vremenskega opozorila

Arso je danes objavil rumeno vremensko opozorilo zaradi neviht za danes (soboto) in jutri (nedeljo) ter za torek in sredo. Edini dan brez vremenskega opozorila je ponedeljek.

Danes in jutri opozarjajo pred nastankom krajevnih neviht po vsej Sloveniji v popoldanskih urah. V ponedeljek opozorilo velja le za severozahod države, v torek pa spet za celotno Slovenijo, in to ves dan, od 8. do 21. ure. Za sredo so objavili rumeno opozorilo le za severozahod in jugozahod Slovenije v popoldanskih urah.

»Nad Britanskim otočjem je središče višinskega ciklona. Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope se zadržuje vlažna in nestabilna zračna masa. Nad naše kraje od jugozahoda ponovno doteka nekoliko bolj vlažen zrak,« so zapisali na spletni strani.

Danes in jutri bo sicer delno jasno do spremenljivo oblačno, jutri tudi pretežno oblačno. Pojavljale se bodo občasne krajevne plohe in nevihte, ki bodo jutri pogostejše in verjetnejše.