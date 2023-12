Ponekod na Krasu gosta megla

Ob prehodu tople vremenske fronte se že od včerajšnjega dne nad našim območjem pojavljajo zelo vztrajne padavine in je stopnja relativne vlage povsod zelo visoka. Topel zrak, ki ga spremljajo zelo vlažni jugozahodni tokovi, drsi nad za zdaj še hladnejšim zrakom, ki se zadržuje pri tleh. Na stičišču obeh zračnih mas se vlaga še dodatno zgoščuje, pri čemer je ozračje povsem nasičeno z vodno paro. Ob padavinah tako mestoma, med drugim na Opčinah, od koder je fotografija, ki jo objavljamo, nastaja tudi megla.

V prihodnjih urah, ko bo z južnim vetrom pritekal občutno toplejši zrak, je sicer pričakovati, da se bo vidljivost izboljšala. Čez dan se bo živo srebro vzpenjalo, najvišje dnevne temperature se bodo lahko dotaknile 18 stopinj Celzija.

Včerajšnje padavine so bile sicer zelo vztrajne in vmes marsikje ni bilo niti kratkotrajnih odmorov. Na Goriškem in na Kraški planoti je padlo od 40 do nekaj več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, le v Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila nekaj litrov manj.

Jutri bo naše kraje dosegla solidna hladna vremenska fronta. Čez dan se bodo pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte, zapihala bo burja in se bo ozračje naglo ohlajalo. Meja sneženja se bo spuščala. Zvečer in v noči na nedeljo ni izključeno, da bo ponekod lahko prehodno snežilo tudi v najvišjih predelih Kraške planote.

V nedeljo bo sončno, pihala bo burja. Jutro bo mrzlo.