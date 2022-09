Ponekod vrste kljub nizki volilni udeležbi

Kljub nizki volilni udeležbi, ki je bila v Italiji ob 12. uri nekaj več kot 19-odstotna, je pred nekaterimi volišči gneča, kar je sprožilo precej negodovanja.

Razlog je v tem, da izpolnjevanje volilnih lističev – ločena sta za senat in poslansko zbornico – traja precej časa. Poleg glasovnice volivci dobijo namreč še posebno kodo, glasovnic pa ne smejo sami dati v skrinjico, temveč to stori član komisije, potem ko preveri kodo in jo loči od glasovnice.

Ta postopek je bil uveden leta 2018 z namenom preprečiti prevare – v skrinjico namreč ni mogoče dati glasovnice, ki je bila izpolnjena izven volišča.

Iz notranjega ministrstva so povedali, da je »stanje pod nadzorom«, ponekod pa bi se volitve lahko zavlekle tudi nekaj minut po 23. uri. »Kdor se nahaja v bližini volišča ob 23. uri, ima pravico, da glasuje tudi po tisti uri,« je sporočilo notranje ministrstvo.