Danes podpis za obnovo nekdanje vojašnice pri Banih

Agencija za javno dobro, Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Trst bodo danes v deželni palači v Trstu podpisale sporazum za urbano regeneracijo območja bivše vojašnice Monte Cimone pri Banih oziroma nekdanjega posestva Burgstaller. To naj bi jim odprlo pot za skupno presojanje, načrtovanje in opredelitev ukrepov za prenovo območja, na katerem zapuščene stavbe vojašnice propadajo že vrsto let.

Deželna vlada je sprejela sklep o skupnem sporazumu pred dvema mesecema. Takrat sta deželni odbornik za premoženje Sebastiano Callari in odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante izjavila, da gre za rezultat dialoga in sodelovanja med institucijami v prid razvoja skupnosti in vrednotenja, z urbano regeneracijo, nekdanje vojaške infrastrukture. Regeneracija bi sicer zajemala okrog 17 hektarjev območja, medtem ko bi ostalih 34 hektarjev namenili zaščiti gozda in kraškega naravnega okolja. Tržaški občinski odbornik za politike ozemlja Michele Babuder je ob sprejetju sklepa pojasnil, da občina v dogovoru z Agencijo za javno dobro preučuje, ali tržaška univerza in drugi znanstveno-raziskovalni centri potrebujejo nove prostore za izvajanje svojih dejavnosti oziroma predvsem za nastanitev sodelavcev, študentov in raziskovalcev. Tako da se pri Banih na mestu vojašnice morda obeta neke vrste kampus.

Do podpisa protokola za skupno načrtovanje obnove več kot 50 hektarjev širokega območja prihaja točno 25 let po izdelavi prvega načrta za prelevitev vojašnice v kraj, ki bi bil namenjen javni rabi. V 90. letih so vojašnico zaprli, junija 2001 pa je Občina Trst objavila razpis za projektanta večnamenskega središča, ki bi služilo za potrebe občanov. K razpisu je sicer takratna mestna vlada pod vodstvom Riccarda Illyja priložila podrobne smernice, ki so že nakazovale, katera naj bi bila v nadalje točna namembnost objektov in zunanjih površin. Občina Trst je v obnovo nameravala vložiti približno 33 milijard takratnih lir.