Ponoči delno zaprtje avtocestnega vozlišča pri Palmanovi

Na avtocesti A4 bodo zaradi vzdrževalnih del in zamenjave smerokazov danes ponoči (ponedeljek) zaprli rampo, ki povezuje avtocesti A4 in A23 v smeri Trsta. Od 23. ure do 4. ure jutri zjutraj bodo voznike iz smeri Vidma, namenjene v Trst, izločali na izvozu Videm jug in se bodo na avtocesto lahko vrnili na cestninski postaji pri Palmanovi. Drugod na vozlišču pri Palmanovi bo promet potekal po enem voznem pasu.

Jutri (torek) bo promet od 19. ure do srede ob 4.uri potekal po enem voznem pasu med Sacilejem zahod in Godego.