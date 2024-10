Koprski policisti so malo pred 1. uro ponoči pri Orleku ustavili in kontrolirali avtomobil nissan juke, ukrajinskih registrskih tablic, ki ga je vozil 44-letni ukrajinski državljan. Ugotovili so, da nezakonito prevaža štiri tujce, državljane Turčije, ki so brez dokumentov prečkali državno mejo. Vsi postopki še potekajo.