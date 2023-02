Ponoči se bo meja sneženja spustila do nižin

Hladna fronta je dosegla Alpe in bo ponoči prešla naše kraje. Pred njo z jugozahodnim vetrom priteka razmeroma vlažen in topel zrak. Nad severnim Sredozemljem se medtem poglablja ciklonsko območje. Popoldne bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pihal bo jugozahodni veter in bo še razmeroma toplo.

Ko se bo zvečer povečal vpliv hladne vremenske fronte, se bodo pojavljale pogostejše padavine, ki se bodo okrepile. Zapihala bo močna burja, meja sneženja se bo spustila do nižin, opozarja Arso na svoji spletni strani. Kot kaže, bo lahko rahlo snežilo tudi na Kraški planoti.

Jutri dopoldne bodo padavine povečini oslabele in v glavnem ponehale. Čez dan se bo vreme delno izboljšalo. Pihala pa bo močna burja, ki bo povečevala občutek mraza.

V ponedeljek in torek bo povečini delno jasno, toda bo mrzlo in vetrovno.