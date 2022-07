Ponovno zagorelo na Velikem Ovčnjaku nad vasjo Šibelji

Dopoldne je bilo na komenskem Krasu razmeroma mirno, na požarišču je stanje nadzorovalo okrog 70 gasilcev, toda pred nekaj urami je znova zagorelo na Velikem Ovčnjaku nad vasjo Šibelji. Zagorelo je na delu, kjer je v preteklih dneh že gorelo. Gasilci so požar omejili, ocenjujejo da ga bodo tudi hitro obvladali, je povedal tiskovni predstavnik regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko Danijel Cek.

Požar so opazili iz helikopterja, iz štaba so na teren takoj poslali gasilce, na pomoč pri gašenju so poklicali tudi vojaški helikopter.Na terenu sodelujejo gasilci prostovoljnih gasilskih društev Komen in Postojna, Zavoda za gasilno in reševalno dejavnost Sežana in drugi.

Na vseh pogoriščih velikega požara, ki je divjal v zadnjih dveh tednih, ognja sicer ni več, znotraj pogorišč še vedno tlijo posamezna žarišča (štori, podrast, grmovje ...), zato upajo, da bo v soboto res deževalo. V pritrdilnem primeru bo nevarnost za ponoven vžig popolnoma odpravljena, je ocenil Cek.

Dopoldan so vojaški in civilni sekači posekali grmovje in drevesa ob cesti med Opatjim selom in Mirnom, tako da so ustvarili širši pas, na katerem bi lažje ustavili ogenj, če bi se z italijanske strani dvigal proti Opatjemu selu.