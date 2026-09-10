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Kronika

Poplave v FJK terjale človeško življenje

V Latisani je v avtomobilu umrla ženska v poplavljenem podvozu

Spletno uredništvo |
Latisana |
10. sep. 2026 | 11:23
    Poplave v FJK terjale človeško življenje
    Prizorišče tragedije (ANSA)
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Poplave so v FJK terjale tudi človeško življenje. Dopoldne je v Latisani v avtomobilu umrla ženska v poplavljenem podvozu. Z avtomobilom je obtičala v vodi, na pomoč ji je priskočil karabinjer, ki pa ji žal ni mogel več pomagati, ker se je utopila. Karabinjerja so prepeljali v bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo.

Poplave so hude težave povzročale v Lignanu, v Maranu in Carlinu, kjer je prišlo do obsežnejših poplav. Iz kampa v kraju Lignano Riviera poročajo o pol metra vode. V Maranu Lagunare je voda med drugim poplavila stari del mesta.

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