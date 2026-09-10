Poplave v FJK terjale človeško življenje

Poplave so v FJK terjale tudi človeško življenje. Dopoldne je v Latisani v avtomobilu umrla ženska v poplavljenem podvozu. Z avtomobilom je obtičala v vodi, na pomoč ji je priskočil karabinjer, ki pa ji žal ni mogel več pomagati, ker se je utopila. Karabinjerja so prepeljali v bolnišnico, kamor so ga sprejeli z zeleno triažno kodo.

Poplave so hude težave povzročale v Lignanu, v Maranu in Carlinu, kjer je prišlo do obsežnejših poplav. Iz kampa v kraju Lignano Riviera poročajo o pol metra vode. V Maranu Lagunare je voda med drugim poplavila stari del mesta.