Z močnimi nalivi ponekod v FJK padle ogromne količine dežja

Vremenski pojavi so se danes v FJK ob vplivu hladne vremenske fronte po pričakovanjih poostrili. Zlasti med 8. in 10. uro so se na Tržaškem pojavljale močne nevihte z nalivi. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na pomolu Bandiera v Trstu v nekaj več kot eni uri do 10. ure zabeležila 41,2 litra dežja, se pravi, da skoraj polmesečno normalno količino. Padavine so bile intenzivne tudi marsikje na Krasu. V Trstu so ob 10. uri namerili 18,2 stopinje Celzija, zapihal je severni veter, najbrž nevihtni piš, s sunki do 76 kilometrov na uro.

Od polnoči je sicer na Tržaškem in na Goriškem v glavnem padlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, v Červinjanu 80 litrov dežja na kvadratni meter.

Hudi nalivi so se pojavljali zlasti na zahodni obali FJK, v Lignanu je od polnoči padlo več kot 180 litrov dežja na kvadratni meter, se pravi, da količine, ki navadno padejo v skoraj dveh mesecih, in poročajo o težavah.

Danes se bo nadaljevalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami ter nalivi.

Zapihala je burja, ki se bo v prihodnjih urah okrepila. Proti nam priteka hladnejši zrak, temperature se spuščajo.