Naj planinski koči 2026 Kamniška koča na Kamniškem sedlu in Koča na Ljubelju

Naj visokogorska planinska koča 2026 je Kamniška koča na Kamniškem sedlu v Kamniško-Savinjskih Alpah, naj planinska koča 2026 pa Koča na Ljubelju v Karavankah, so v izboru Planinske zveze Slovenija (PZS) in digitalnega medija Siol.net odločili obiskovalci gora in hribov. Za naslov se je potegovalo 147 koč, oddanih pa je bilo 7448 glasov.

Kot sta v sporočilu za javnost navedla organizatorja, koči, ki se veselita svoje prve zmage, »prisegata na dobro kulinarično ponudbo, prijazen in iskren odnos ter preprostost po načelu manj je več«.

Kamniška koča stoji na prisojni strani tik pod grebenom Kamniškega sedla na nadmorski višini 1865 metrov. Dostop do nje je mogoč iz Kamniške Bistrice ali Logarske doline, terja pa štiri oz. tri ure. Tehnično ni zahteven, je pa ponekod izpostavljen, prav tako je treba premagati okrog tisoč višinskih metrov. Prvo kočo so odprli že leta 1906, ker pa je postala pretesna, so zgradili novo in leta 1983 odprli sedanjo Kamniško kočo, ki tako letos praznuje 120 let.

»To je zagotovo skupek vsega - dobrega dela planinskega društva in nas na koči (...). Od leta 2011 do danes je bila trikrat obnovljena, veliko so investirali vanjo (...). Društvo res naredi svojo nalogo, mi pa tudi - štiri poletne mesece, vsak dan, ves dan. Trudimo se s svojo zgodbo,» je lovoriko pospremil Iztok Kolenc, že sedmo sezono oskrbnik Kamniške koče.

Izpostavil je še njihove izobraževalne objave na družbenih omrežjih ter dodal, da skušajo ljudi osveščati o planinski etiki, spoštovanju narave in hribov, o planinskem bontonu ter varčevanju z vodo. Povedal je še, da letos vnovič beležijo rekordno sezono. »Čedalje več ljudi prenočuje pri nas in letos je bilo ogromno Slovencev, prvič več kot tujcev, avgusta predvsem veliko družin,» je povzel. Koča bo letos odprta še do 3. oktobra.

Koča na Ljubelju stoji na starem mejnem prehodu Ljubelj, ki je najstarejši cestni prelaz v Evropi. Od parkirišča pred ljubeljskim predorom je za vzpon potrebna ena ura, pot pa je primerna tudi za družine z otroki in starejše.

»Mislim, da smo prepričali z našo dobro voljo in dobrim odnosom do gostov, s svojo preprostostjo, po čemer nas ljudje poznajo,» je prve misli ob podelitvi naslova strnil lastnik Koče na Ljubelju Žiga Kavčič, že 11. leto član oskrbniške ekipe. Rezultat je pripisal tudi dobri hrani, med drugim so znani po svojih štrukljih.

Njihovi gostje so večinoma Slovenci, zaradi lažje dostopnosti prav vseh generacij, imajo tudi nekaj Avstrijcev, ker so na meji, poleti pa jih obiščejo tudi tuji turisti od drugod. Koča je odprta vse leto, razen ob ponedeljkih in torkih, ob praznikih pa tudi ob teh dneh.

Akcija Naj planinska koča promovira planinstvo in spodbuja aktivno preživljanje prostega časa v naravi, prav tako pa ozavešča o varnem obisku gora in odgovornem ravnanju do gorskega sveta. V 12. sezoni so ob 70-letnici delovanja mladinske komisije PZS v ospredje postavili otroke in mlade v gorah ter gorniške vasi z njihovim poslanstvom in ponudbo.

Glasovanje je potekalo od 1. junija do 8. septembra, uporabniki pa so lahko izbirali med 147 kočami - 27 visokogorskimi in 120 planinskimi na nižje ležečih predelih. Planinske koče so ocenjevali po treh kriterijih - urejenost, gostoljubje in ponudba. Pri vsakem je bilo mogoče dodeliti od ene do treh točk, posamezni planinski koči pa skupaj največ devet točk. Točke so se med seboj seštevale in na koncu sta zmagali planinski koči, ki sta jih prejeli največ.