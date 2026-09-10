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Kronika

V Trstu poplave, zaprli Furlansko cesto, železniška postaja blokirana

Promet je ponekod oviran ali ustavljen

Spletno uredništvo |
Trst |
10. sep. 2026 | 11:05
    V Trstu poplave, zaprli Furlansko cesto, železniška postaja blokirana
    Furlansko cesto so zaprli zaradi usada (FOTODAMJ@N)
    V Trstu poplave, zaprli Furlansko cesto, železniška postaja blokirana
    Furlansko cesto so zaprli zaradi usada (FOTODAMJ@N)
    V Trstu poplave, zaprli Furlansko cesto, železniška postaja blokirana
    Marsikje na nabrežju je prišlo do poplav, voda se je nabrala tudi na Velikem trgu (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
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Zaradi posledic močnega jutranjega naliva, med katerim je v nekaj več kot eni uri padlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, v Trstu nastajajo težave. Zgornjo polovico Furlanske ceste so lokalni policisti zaradi usada zaprli za promet.

Težave so nastale tudi v Miramarskem drevoredu, kjer so se ob železniškem nadvozu nabrale večje količine vode in poplavile cestišče. Zaprli so ga za promet. Avtobusa št. 6 in št. 36 so preusmerjali po Starem pristanišču. Malo pred 11. uro so odpravili posledice poplav in je promet znova stekel.

Marsikje, med drugim na nabrežju, je prišlo do poplav. O težavah v prometu poročajo tudi na nekdanji Trbiški cesti pri t.i. križišču na H.

Poplavilo je tudi železniško postajo.

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