V Trstu poplave, zaprli Furlansko cesto, železniška postaja blokirana

Zaradi posledic močnega jutranjega naliva, med katerim je v nekaj več kot eni uri padlo več kot 50 litrov dežja na kvadratni meter, v Trstu nastajajo težave. Zgornjo polovico Furlanske ceste so lokalni policisti zaradi usada zaprli za promet.

Težave so nastale tudi v Miramarskem drevoredu, kjer so se ob železniškem nadvozu nabrale večje količine vode in poplavile cestišče. Zaprli so ga za promet. Avtobusa št. 6 in št. 36 so preusmerjali po Starem pristanišču. Malo pred 11. uro so odpravili posledice poplav in je promet znova stekel.

Marsikje, med drugim na nabrežju, je prišlo do poplav. O težavah v prometu poročajo tudi na nekdanji Trbiški cesti pri t.i. križišču na H.

Poplavilo je tudi železniško postajo.