Popoldne in zvečer krajevne plohe in nevihte

V FJK so se v severnih goratih predelih in deloma v Benečiji popoldne začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. V prihodnjih urah se bodo širile tudi proti ostalim predelom. Najmanj verjetne bodo, čeprav jih vseeno ne gre izključiti, ob morju. Temperature so danes nekoliko nižje od včerajšnjih, na Tržaškem piha šibka burja.

Jutri bo vreme podobno, več jasnine bo v dopoldanskih urah, medtem ko bo v popoldanskih urah nastajala kopasta oblačnost. Ponekod bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo podobne današnjim.

V sredo bo sprva še nekaj spremenljivosti, nato bo povečini sončno in že rahlo topleje.

Od četrtka bo z okrepitvijo subtropskega anticiklona prevladovalo sončno in iz dneva v dan toplejše poletno vreme. Obdobje s stanovitnim in vročim vremenom bo po vsej verjetnosti trajalo tudi ves drugi teden.