Washington in Teheran dosegla mirovni sporazum

Potem, ko sta najprej posrednik Pakistan in ameriški predsednik Donald Trump potrdila mirovni sporazum med Iranom in ZDA, je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije.

Pakistan je najprej danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in ZDA dogovorila o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici, poroča Wall Street Journal.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social na svoj rojstni dan v nedeljo objavil, da je sporazum sklenjen in napisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana.

Kmalu zatem je Garibabadi v televizijskem komentarju dejal, da sporazum takoj končuje vojno med državama, ki bosta v dveh mesecih dokončali pogovore o končnem sporazumu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. ZDA in Izrael sta 28. februarja napadla Iran.

Cene nafte so po potrditvi sporazuma nemudoma padle, poroča televizija CNN. Nafta vrste brent so zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času padle za okrog 3,9 odstotka na okrog 84 dolarjev za sod. Cena ameriške surove nafte pa je padla za 4,8 odstotka na okrog 81 dolarjev za sod, poroča CNN.