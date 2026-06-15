Ulica Commerciale danes še prevozna, od jutri jo bodo zaprli za promet

Ulica Commerciale je danes (ponedeljek), kot lahko vidite iz posnetkov, ki jih je ujel v objektiv naš fotograf Damjan Balbi, še prevozna. Od jutri, in torej ne od danes, kot so prvotno sporočili, pa jo bodo zaprli za promet. Danes postavljajo signalizacijo za obvoz in so stekle priprave na začetek del.

Na območju Škorklje, med Trgom Casali in Ulico sant’Anastasio, se bodo torej jutri (torek) začela dela za obnovo kanalizacije pod Ulico Commerciale. Ta del pomembne prometnice, ki povezuje Kras z mestnim središčem, bo zato zaprt za promet, vozila bodo usmerjali po ulicah Pauliana (v smeri mestnega središča) in sant’Anastasio (proti Krasu). Dela bodo izvajali tudi na območju med slednjima dvema ulicama.