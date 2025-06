Popoldne in zvečer na vrsti še hladno višinsko jedro

Hladna vremenska fronta je zjutraj prešla naše kraje. Pojavljale so se krajevne plohe in nevihte, zapihala je burja in ozračje se je nekoliko osvežilo.

Za vremensko fronto se je delno razjasnilo, že v prihodnjih urah pa je na vrsti novo poslabšanje. Od severozahoda bo naše območje doseglo hladno višinsko jedro, ob katerem se bo nestanovitnost spet povečala.

V popoldanskih in večernih urah bo spremenljivo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo mestoma lahko močne. Arso je za Primorsko objavil oranžno opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo na Primorskem, predvsem na Obali, možne nevihte z močnejšimi sunki vetra, so zapisali.

Ozračje se bo ponoči umirjalo. Jutri bo povečini delno jasno, čez dan bo več jasnine. Pihala bo burja. Jutro bo še nekoliko bolj sveže od današnjega, tudi čez dan ni pričakovati večje vročine.