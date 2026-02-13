»V rekah je manj rib, kot jih je bilo dvajset let nazaj«

Za dolgoročno ohranjanje sladkovodnih rib v Sloveniji, podobno pa seveda velja tudi za ostale kraje, je izjemnega pomena ohranitev njihovega življenjskega prostora, ki je zaradi neustreznih gradbenih posegov, regulacij vodotokov in podnebnih sprememb vedno bolj ogrožen. Pritisk predstavljajo tudi ribojede živali, pred današnjo konferenco na to temo ugotavljajo na Zavodu za ribištvo v Sloveniji (ZZRS). Ribe za življenje potrebujejo raznoliko vodno okolje, ki ga najceloviteje oblikuje narava sama. Za dobro stanje ribjih populacij so ključni razgibane struge in brežine s skrivališči, obrežna vegetacija, ki zagotavlja senčenje in zavetje, tolmuni in brzice, meandri, prodišča oziroma drugi drstni habitati ter zadostna količina vode v strugi, poudarjajo na ZZRS.

Ogrožena soška postrv

Kot je za STA pojasnila vodja strokovno-raziskovalne službe na ZZRS Kaja Pliberšek, se okolje z neustreznimi gradbenimi posegi, tudi ob izvedbi popoplavnih ukrepov, spreminja na način, da vodotok oz. del vodotoka ne omogoča več zdrave ribje združbe in zdravega ekosistema. Reke in potoke se namreč pogosto spreminja v monotone kanale, brežine pa v ravnih linijah utrjuje s kamnitimi zložbami, izvaja goloseke ter gradi prečne objekte, ki otežujejo migracijo rib. »Že samo človeško oko zazna, da v vodi ni več toliko rib, kot jih je bilo mogoče 20, 40 let nazaj,« je poudarila Pliberšek. Reka je po njenih besedah tridimenzionalen prostor in ko ga človek izravna, skrajša, oblije z betonom, se s tem bistveno poslabša življenjski prostor rib in drugega življa, ki nima več ustreznih prebivališč, skrivališč in tudi drstišč.

Najbolj prizadeta območja so na Koroškem in Savinjskem zaradi poplav leta 2023 ter sanacijskih ukrepov, ki so sledili in se še vedno izvajajo. Med bolj prizadetim vrstami so po besedah Pliberšek soška postrv, sulec, bolen, čep in platnica, ki so ogrožene tudi v evropskem merilu. Kot velik problem je izpostavila tudi podnebne spremembe. Te povzročajo predvsem segrevanje vode in ekstremne vremenske pojave, med katerimi so poplave in nizki vodostaji, kar posebej slabo vpliva na ribje vrste, ki so navajene hladnejših voda in večje vsebnosti kisika.