Kljub novi pogodbi nekateri muzejski delavci še diskriminirani

Osebje tržaških mestnih muzejev je ponovno pod drobnogledom sindikatov. Potem ko je tržaška občina preklicala izvajanje storitve družbi Europromos, ker pogodbene razmere niso omogočale delavcem, da bi presegli prag revščine, je z razpisom predala službo konzorciju CNS, ki je nato zaupal naloge toskanski zadrugi Cristoforo. Delavcem, zaposlenim za določen in nedoločen čas, ponuja boljšo t.i. državno pogodbo Multiservizi, po mnenju sindikatov pa ne upravlja storitve tako, kot bi morala. Proti novemu upravitelju je nastopil zlasti sindikat Fesica Confsal, ki trdi, da vodstvo diskriminira tiste zaposlene, ki se borijo za svoje pravice.

Pristojni občinski odbornik Giorgio Rossi je zato včeraj na seji svetniškega odbora za kulturne dejavnosti povabil sindikate in predstavnike zadruge, da bi se sporazumeli. Tega ni doživel, saj je po nastopu direktorja zadruge Luce Covarellija deželni tajnik Confsal Filippo Caputo podobno kot decembra lani obtožil delodajalca, da ne spoštuje delavskih pravic in izkorišča zlasti šibkejše delavce in tiste, ki si upajo iskati pravico. Zmotilo ga je predvsem upravljanje delovnih izmen.

Zadruga Cristoforo je vsem zaposlenim odprla naslov e-pošte, na katerega vsak mesec pošlje razpored delovnih ur. »Komunikacija je tako hitrejša, obenem pa se izognemo tiskanju 13 strani dolgega dokumenta za vsakega zaposlenega,» je povedal Covarelli. Caputo pa jim je očital, da tako prikrivajo delovne razporede, ki niso za vse enaki, »predvsem pa niso enakopravni; če pa želi zadruga izkoristiti spletne kanale, naj nabavi osebju telefone ali drugo tehnologijo, s katero lahko na delovnem mestu sledijo e-pošti.«