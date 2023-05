Poškodovana v eksploziji plinske jeklenke

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali v Sacileju na Pordenonskem, kjer sta se v tamkajšnji urgentni ambulanti zglasila moška, ki sta se opekla v eksploziji plinske jeklenke. Operaterji telefonske številke za klice v sili 112 so na kraj poslali reševalno vozilo in zdravniški avtomobil ter reševalni helikopter. Enega od dveh poškodovanih so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, drugega pa z reševalnim vozilom v pordenonsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Bila sta pri zavesti, so sporočili reševalci in je njuno zdravstveno stanje stabilno. Na kraju eksplozije so posredovali gasilci, vzroke pa preiskujejo varnostni organi.