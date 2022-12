V kraju Aiello del Friuli je bila sinoči v prometni nesreči poškodovana voznica. Iz neznanih vzrokov je izgubila nadzor nad avtomobilom, ki se je nato prevrnil na bok. Na kraj je priletel reševalni helikopter, ki je pristal ob bližnjem nakupovalnem središču. Zdravstveno osebje ji je nudilo prvo pomoč, nato so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče.