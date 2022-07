Poškodovani pohodniki v dolini

Pohodnike, ki jih je v petek na Malem Triglavu poškodoval udar strele in so čez noč ostali na Kredarici, so gorski reševalci danes že prepeljali v dolino, so sporočili kranjski policisti. Dva poškodovanca je helikopter slovenske vojske v UKC Ljubljana prepeljal že v petek, preostalih 16 pa je ob zdravniškem nadzoru prenočilo na Kredarici. Reševalno akcijo so v petek zvečer zaradi neurja prekinili, nadaljevala seje danes zjutraj. Prva skupina poškodovancev je s policijskim helikopterjem ob spremstvu gorskih reševalcev s Kredarice poletela že pred šesto uro zjutraj, kasneje pa še preostali, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Transport vseh poškodovancev in gorskih reševalcev, ki so bili vključeni v akcijo, je tako zaključen. Vsi ponesrečenci so po zdajšnjih informacijah policije v redu. Več bo sicer znanega po današnji novinarski konferenci Gorske reševalne zveze Slovenije.

Udar strele je v petek poškodoval skupino planincev, ki se je vračala s Triglava proti Malemu Triglavu in Kredarici. Dva pohodnika, ki sta se huje poškodovala, je helikopter zvečer že prepeljal v ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC).