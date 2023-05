Poškodovano jamarko premestili na oddelek za travmatologijo

Zdravstveno stanje 33-letne jamarke, ki se je aprila ponesrečila v jami blizu Cerknice, se izboljšuje. Pacientka je bila z oddelka za intenzivno terapijo premeščena na oddelek za travmatologijo, so danes potrdili v UKC Ljubljana.

Zdravstvenega stanja poškodovane jamarke v Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana sicer ne želijo razkrivati, glede na to, da je bila z intenzivnega oddelka premeščena na navadni oddelek, pa je mogoče sklepati, da se je njeno zdravstveno stanje izboljšalo.

Jamarko so v UKC Ljubljana pripeljali 17. aprila, potem ko ji je med raziskovanjem nove jame blizu Cerknice na glavo padel večji kamen. Zaradi ozkih prehodov, ki so jih morali reševalci predhodno razširiti, so jo iz jame rešili po 30 urah.