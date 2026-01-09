Poslabšanje povzročila topla vremenska fronta

Topla vremenska fronta, ki je danes dosegla naše kraje in prinesla razmeroma skromen zalogaj padavin, je zlasti na Kraški planoti ter še ponekod drugod povzročila občutnejše poslabšanje zaradi poledice. Toplejši in zelo vlažen prihajajoči zrak se je namreč vzpenjal nad nadvse vztrajno mrzlo blazinico, ki se je zadrževala v najnižjih slojih ozračja. Tla so bila ponekod še dovolj mrzla, da je dež zmrzoval. Temperature so bile sicer davi že ob 8. uri povsod na Kraški planoti nad lediščem, ponekod tudi občutno, toda gre za vrednosti, ki jih meteorološke postaje namerijo na višini okrog dveh metrov. Temperatura tal je bila očitno marsikje še negativna. Dopoldne se je ozračje še postopno segrevalo, ob 13. uri je meteorološka postaja deželne agencije za okolje Arpa na Kraški planoti povečini beležila okrog 5 stopinj Celzija, medtem ko je bilo na Goriškem rahlo hladneje.

V prihodnjih urah bodo padavine oslabele in do večera povečini ponehale. Temperature se do prvega dela noči ne bodo bistveno spremenile.

Ponoči bo zapihala burja, jutrišnje jutro bo rahlo hladneje.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 8 stopinj Celzija. Občasno bo pihala šibka burja.

V nedeljo bo precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo, občasno bo pihala burja.