Poslanci DeSUSa pričakujejo odstop Aleksandre Pivec

Zatem, ko se je ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnih plačil gostovanj v službenem času, so od nje v stranki upokojencev zahtevali konkretna pojasnila.

Pred kratkim je Desusova poslanska skupina po sestanku s predsednico stopila pred kamere in mikrofone in objasnila svoja stališča glede afere, ki je trenutno pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Od predsednice niso izvedeli ničesar novega, so dejali.

Vodja poslanske skupine Franc Jurša je dejal, da Aleksandri Pivec zato predlagajo, naj nemudoma in nepreklicno odstopi z mesta predsednice DeSUS. Poslanci jo obtožujejo, da je stranka v času njenega predsedovanja postala stranka afer, česar enostavno ne morejo sprejeti. Zaradi vseh dogodkov, ki so jih v zvezi z neplačevanjem računov za službena potovanja oz. mešanjem poslovnega in zasebnega življenja razkrili mediji, na katere se je Pivec odzvala z relativiziranjem, poslanci DeSUSa pojasnjujejo, da predsednici stranke ne verjamejo več. Če predsednica ne bo odstopila sama, poslanci predlagajo, da ji svet stranke konec avgusta izreče nezaupnico.

Jurša je danes pojasnil, da govorijo le o položaju Pivčeve v vrhu stranke, in ne tudi o njeni ministrski funkciji ali položaju v vladi. Odziv Pivčeve je pričakovati na novinarski konferenci, ki bo predvidoma ob 16. uri.