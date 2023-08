Posledice poplav odpravljajo tudi na avstrijskem Koroškem in Štajerskem

Na jugu Avstrije, ki so ga minuli konec tedna prizadeli obilno deževje in poplave, danes odpravljajo posledice povodnji. Na avstrijskem Koroškem skrbi še vedno povzročajo zemeljski plazovi, medtem ko so se na avstrijskem Štajerskem tla na plazovitih območjih umirila.

Vodostaji rek na avstrijskem Štajerskem danes upadajo, tudi Mure, ki je v zadnjih dneh poplavljala tudi v Sloveniji in na Hrvaškem. »Zdaj smo povsod varni,» je dejal vodja oddelka za zaščito pred naravnimi nesrečami na avstrijskem Štajerskem Harald Eitner.

Tudi na avstrijskem Koroškem so se vodotoki že znatno znižali, razen reke Glina, katere gladine upada zelo počasi. Počasi se znižujejo tudi gladine jezer. V Celovcu in okolici povzroča skrbi visok vodostaj podtalnice. Na avstrijskem Koroškem, predvsem v okraju Velikovec, je tudi še vedno velika nevarnost zemeljskih plazov, zaradi katerih so evakuirali prebivalce več deset hiš.

Po neurju do nadaljnjega ne deluje kabinska žičnica na smučišče Peca. Medtem postopoma znova odpirajo ceste, ki so bile zaradi ujme zaprte, med njimi cesto čez mejni prehod Jezersko.